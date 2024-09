In Nepal il bilancio delle alluvioni sale ad almeno 170 vittime

È salito ad almeno 170 vittime il bilancio delle alluvioni che hanno colpito in questi giorni in Nepal, mentre altre 42 persone risultano disperse. Lo rende noto il locale ministero dell'Interno, dopo tre giorni di pioggia monsonica incessante che si è abbattuta sul Paese himalayano provocando frane e alluvioni in diverse regioni. I soccorsi sono tuttora in corso e vedono la mobilitazione di oltre 5mila agenti di polizia, con gli elicotteri necessari per raggiungere le aree più remote del Paese.