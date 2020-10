Nave turca in acque contese, Atene: "E' una minaccia diretta alla pace"

Il nuovo invio di una nave di esplorazione nel Mediterraneo orientale costituisce "una minaccia diretta alla pace e alla sicurezza nella regione" da parte della Turchia. Lo ha dichiarato il ministero degli Esteri greco in una nota. La marina turca ha affermato che la nave Oruc Reis resterà nella zona fino al 20 ottobre. Da agosto i due Paesi si contendono i diritti per la ricerca di gas naturale in questo tratto di Mediterraneo.