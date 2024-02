Navalny, Times: ucciso con un pugno al cuore | La madre del dissidente fa causa a Mosca: denuncia per "atti illegali"

La tecnica del "pugno unico"

Secondo Osechkin, che ha citato una fonte che lavora nella colonia penale artica in cui Navalny è morto venerdì, i lividi trovati sul corpo sono compatibili con la tecnica del "pugno unico". Prima del decesso, l'oppositore di Putin era stato costretto a trascorrere più di due ore e mezzo all'aperto, in uno spazio di isolamento, dove la temperatura poteva scendere fino a 27 gradi sotto lo zero, ha precisato Osechkin. Di norma i detenuti di questa colonia penale artica non vengono tenuti all'aperto per più di un'ora.