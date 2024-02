Mistero su Navalny, la portavoce: "Il corpo non è nell'obitorio indicato da Mosca | Mentono sulle cause della morte"

"Tengono il corpo in ostaggio"

Secondo la portavoce dal comitato investigativo di Salekhard è stato detto che "la causa della morte di Navalny non è stata stabilita ed è stato effettuato un nuovo esame istologico. I risultati dovrebbero essere pubblicati la prossima settimana. E' ovvio che mentono e fanno di tutto per non dover consegnare il corpo". Intanto, la madre di Navalny è in viaggio verso la colonia penale dove il figlio era in prigione.