Navalny, la moglie Yulia: "Putin ha ucciso mio marito, continuerò il lavoro di Alexei"

In un video la vedova dell'oppositore di Putin si rivolge ai sostenitori di suo marito: "Vi invito a starmi accanto e a condividere con me l'odio di coloro che hanno osato uccidere il nostro futuro"

È quanto afferma la vedova di Alexei Navalny , Yulia, in un video postato sui social. "Continuerò il lavoro di Alexei, continuerò a lottare per il nostro Paese. E vi invito a starmi accanto e a condividere con me l'odio di coloro che hanno osato uccidere il nostro futuro".

Tgcom24

"Uccidendo mio marito, Putin ha distrutto metà di me", prosegue Yulia Navalnaya. "Ma ho ancora l’altra metà, il che mi dice che non ho il diritto di arrendermi. Intendo continuare il lavoro di Alexei Navalny: continuare a lottare per il nostro Paese".

Cosa ha detto Yulia Navalnaya "Non dobbiamo lasciarci intimidire. Dobbiamo sfruttare ogni occasione per lottare contro la guerra, contro la corruzione, contro l'ingiustizia", prosegue la donna. "Lottate per elezioni giuste e per la libertà di parola, lottate per il nostro Paese. Sono pronta con voi a costruire esattamente il tipo di Russia che Navalny vedeva: un Paese in cui la dignità, la giustizia e l'amore sono apprezzati".