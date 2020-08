Navalny, medici russi: "Dai nostri test non risulta alcuna tossina"

I medici russi che hanno curato Alexei Navalny durante il suo ricovero in Siberia hanno detto di non aver trovato nel sangue inibitori della colinesterasi, la sostanza che per la Germania sarebbe stata usata per il suo sospetto avvelenamento. "I risultati degli esami tossicologici sono tutti negativi", ha detto Alexander Sabayev, dell'ospedale d'emergenza di Omsk, dove il dissidente russo era stato ricoverato prima del suo trasferimento in Germania.