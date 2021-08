-afp

Gli Stati Uniti, in collaborazione con la Gran Bretagna, hanno imposto nuove sanzioni per il coinvolgimento nell'avvelenamento dell'oppositore russo Alexiei Navalny e nell'uso di armi chimiche. Le misure prendono di mira nove cittadini russi e due centri di ricerca di Mosca. In precedenza il governo britannico aveva deciso di estendere le proprie sanzioni contro la Russia di Vladimir Putin nei confronti di sette funzionari di Mosca.