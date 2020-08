Navalny, i medici: "Condizioni stabili, ok al trasferimento in Germania"

L'attivista di opposizione russo Alexei Navalny è in grado di viaggiare secondo i medici dell'ospedale di Omsk, in Siberia. "Le sue condizioni stanno migliorando", ha dichiarato il primario Alexander Murakhovsky, dando il via libera al trasferimento del blogger in Germania. Il trasporto, ha precisato il viceprimario Anatoly Kalinichenko, sarà fatto sotto la responsabilità della moglie.