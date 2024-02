Navalny, venerdì i funerali a Mosca: verrà sepolto nel cimitero di Borisovskoe | La vedova Yulia: "Putin capace di tutto, non si può negoziare con lui"

Fotogallery - Libera la famiglia italiana rapita due anni fa in Mali: il ritorno in patria

La vedova dell'oppositore russo è stata accolta nell'emiciclo comunitario da un lungo applauso. Al termine del suo intervento, interrotto da momenti di commozione, gli eurodeputati si sono alzati e l'hanno omaggiata con una standing ovation.

La madre di Navalny, Lyudmila, ha reso noto di avere rifiutato l'organizzazione di una cerimonia segreta per la sepoltura e, dopo giorni di braccio di ferro con le autorità, ha ottenuto la consegna della salma del figlio e il trasporto a Mosca dalla colonia penale di Yamalo-Nenets, zona artica, dove era incarcerato.

Yulia Navalnaya: "Molti pensano che Putin non possa essere sconfitto" "Molte persone hanno la sensazione che Putin non possa essere sconfitto affatto. E in questa disperazione ora mi chiedono: come posso aiutarti?", ha proseguito Yulia Navalnaya. "Sono trascorsi due anni da quando Putin ha iniziato una guerra su vasta scala contro l'Ucraina. Una guerra brutale e subdola. Il mondo intero è corso in aiuto dell'Ucraina. Ma sono passati due anni, c'è molta stanchezza, molto sangue, molta delusione, e Putin non è andato da nessuna parte. Tutto è già stato utilizzato: armi, denaro, sanzioni. Niente funziona. E il peggio è successo: tutti si sono abituati alla guerra. Qua e là la gente cominciava a dire: beh, con lui bisognerà comunque mettersi d'accordo".

"Putin ha ucciso mio marito, è un maledetto mafioso" La vedova di Navalny ha poi ribadito: "Putin ha ucciso mio marito. Su suo ordine, Alexei è stato torturato per tre anni ed è stato fatto morire di fame in una minuscola cella di pietra, tagliato fuori dal mondo esterno e gli furono negate visite, telefonate e persino lettere. E poi lo hanno ucciso. Anche dopo hanno offeso il suo corpo e offeso sua madre". La donna ha poi rivolto un duro attacco al presidente russo: "Non puoi sconfiggere Putin pensando che sia un uomo di principi che ha una morale e delle regole. Non è così, e Alexei lo aveva capito molto tempo fa. Non hai a che fare con un politico, ma con un maledetto mafioso".

