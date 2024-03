Navalny, la portavoce: "A poche ore dal funerale non si trova un carro funebre" | Centinaia di persone fuori dalla chiesa

Fotogallery - Brennero sotto la neve, lunghe code di auto e camion in autostrada sul versante austriaco

A poche ore dal funerale di Alexei Navalny non si riesce a trovare un carro funebre per portare la salma in chiesa.

Lo dice la portavoce Kira Yarmysh, spiegando che il team del dissidente continua quindi a incontrare difficoltà nell'organizzare la cerimonia funebre. E' quanto riferisce la Bbc. Il funerale si dovrebbe tenere alle 14 ora locale (ore 12 in Italia) in una chiesa alla periferia sud di Mosca, dedicata all'Icona della Madre di Dio. Ma il corpo non è ancora stato consegnato alla famiglia e potrebbero quindi esserci ritardi. Centinaia di persone sono già arrivate e attendono fuori dal tempio, deponendo fiori e foto.