Turchia, il Parlamento sblocca la procedura per l'adesione della Svezia alla Nato

In Turchia la commissione per gli Affari esteri del Parlamento ha dato il suo consenso alla richiesta della Svezia di aderire alla Nato .

Tgcom24

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan all`inizio di questo mese ha sollevato un altro ostacolo collegando apertamente la ratifica dell`adesione della Svezia all'approvazione da parte del Congresso degli Stati Uniti di una richiesta turca di acquistare 40 nuovi aerei da combattimento F-16 e kit per modernizzare la flotta esistente della Turchia. La Casa Bianca ha appoggiato la richiesta turca di F-16, ma al Congresso c'è tuttora una forte opposizione alle vendite militari alla Turchia.

Svezia e Finlandia hanno abbandonato le loro tradizionali posizioni di non allineamento militare per cercare protezione sotto l`ombrello di sicurezza della Nato, in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia nel febbraio 2022. La Finlandia si è unita all'alleanza in aprile, diventando il 31° membro della Nato, dopo che il Parlamento turco ha ratificato la candidatura del Paese nordico.