Nato, nominato Segretario generale l'olandese Mark Rutte | "Grande onore guidare l'Alleanza, pietra angolare della nostra difesa"

"Guidare questa organizzazione è una responsabilità che non prendo alla leggera. Sono grato a tutti gli alleati per aver riposto la loro fiducia in me. Sono ansioso di assumere l'incarico - ha detto - con grande vigore in ottobre, come successore di Jens Stoltenberg, che ha fornito alla Nato una leadership eccezionale negli ultimi 10 anni e per il quale ho sempre nutrito grande ammirazione".