Nato, al via maxi-esercitazione con ventimila uomini nell'Artico

Oltre 20mila uomini, 110 aerei e oltre 50 unità navali: prende il via lunedì nell'Artico la maxi-esercitazione Nordic Response della Nato che riunirà fino al 15 marzo le truppe di 13 Paesi alleati e della Svezia, in procinto di aderire all'Alleanza atlantica.

L'esercitazione per simulare la risposta a un attacco da Est avrà il suo punto focale in Norvegia, Svezia e Finlandia, nonché nelle corrispondenti zone aeree e marittime. L'attività in mare sarà particolarmente intensa con oltre cinquanta mezzi tra sottomarini, fregate, corvette, portaerei e varie navi anfibie, si legge sul sito web del comando aereo della Nato (Aircom), con sede nella città tedesca di Ramstein.