Nato: la Svezia è ufficialmente il 32esimo membro dell'Alleanza atlantica

Il premier svedese: "Giorno storico"

"E' un giorno storico", ha detto il premier svedese Ulf Kristersson accanto al segretario di Stato Usa Antony Blinken. "E' una vittoria della libertà". E Blinken ha dato il benvenuto nel Patto "come 32esimo Paese membro". L'ingresso della Svezia nella Nato, ha affermato, "mostra la debacle strategica della Russia. L'Ucraina si sta battendo per la sua libertà. Questa per noi non è la fine di qualcosa, ma l'inizio".