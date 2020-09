Nato: colloqui Turchia-Grecia per una de-escalation militare

"Dopo le mie discussioni con i leader di Turchia e Grecia, i due alleati hanno concordato di avviare colloqui tecnici per stabilire meccanismi per una de-escalation militare in modo da ridurre il rischio di incidenti e infortuni nel Mediterraneo orientale". Lo annuncia in una nota il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, aggiungendo: "Rimango in stretto contatto con i Paesi coinvolti per trovare una soluzione".