Nato, Biden annuncia più truppe Usa in Italia e in Europa | La replica di Mosca: "Risponderemo alle nuove forze armate"

La Russia, ha sottolineato infatti Stoltenberg, pone "una minaccia diretta alla nostra sicurezza", e anche per questo l'ok della Turchia all'ingresso di Svezia e Finlandia nell'Alleanza è "vantaggioso per tutti". Il presidente americano Joe Biden ha annunciato più truppe americane in Europa e in Italia. A stretto giro è arrivata la replica di Mosca : "Risponderemo".

Stoltenberg: "Mosca? Una minaccia alla nostra sicurezza"

- "Mi aspetto che in questo nuovo piano strategico i leader dichiarino chiaramente che la Russia rappresenta una minaccia diretta alla nostra sicurezza e, naturalmente, ciò si rifletterà sulle decisioni che prendiamo, ad esempio, anche per aggiornare e rafforzare la nostra difesa collettiva", ha poi osservato Stoltenberg.

La Cina, una nuova sfida

- Il nuovo "piano strategico rifletterà anche una nuova realtà. La Cina non è menzionata con una sola parola, ma mi aspetto che gli alleati siano d'accordo sul fatto che Pechino è sempre una sfida ai nostri valori, ai nostri interessi", ha evidenziato il segretario generale della Nato. "La Cina non è un avversario ma, naturalmente, dobbiamo tenere conto delle conseguenze della nostra sicurezza quando vediamo la Potenza cinese investire pesantemente in nuovi moderni missili militari e armi nucleari, e anche il tentativo di controllare le infrastrutture critiche, ad esempio le reti 5g nei nostri stessi paesi", ha precisato.

Biden annuncia più truppe Usa in Italia e in Europa

- Gli Stati Uniti rafforzeranno la loro presenza militare in Europa, incluse capacità difensive aeree aggiuntive in Germania e Italia. L'annuncio è arrivato direttamente dal presidente americano Joe Biden durante il summit Nato a Madrid. "Oggi - ha spiegato - lanciamo un messaggio: l'Alleanza atlantica è forte e unita". Biden ha quindi aggiunto che Putin cercava di ottenere "il modello Finlandia per l'Europa" e invece avrà "il modello Nato".

Mosca: "Risponderemo"

- La Russia "non lascerà senza risposta" la decisione annunciata dal presidente Usa Joe Biden di schierare nuove forze militari in Europa, Italia compresa. Lo ha detto il viceministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, citato dall'agenzia Interfax, avvertendo che Mosca ha "la capacità e le risorse" per rispondere. La Russia non è "intimidita" da questa mossa, ha aggiunto Ryabkov, chiarendo che Washington "avrebbe potuto evitare tale escalation".

Sànchez: "La Russia è una minaccia, si sta espandendo in Africa"

- "E' evidente che la Russia si sta espandendo in Africa", attraverso, ad esempio, "la compagnia paramilitare Wagner", motivo per cui i Paesi della Nato devono "anticipare questo tipo di minacce, attivando strategie per rispondere in modo efficace a qualsiasi tipo di sfida". Anche il premier spagnolo, Pedro Sánchez, non nasconde le sue preoccupazioni sull'espansione russa. Secondo il il leader spagnolo, nel "fianco sud" della Nato ci sono anche altre questioni da affrontare, per esempio il "cambiamento climatico e i suoi effetti migratori", "il terrorismo" o "l'instabilità politica" in alcuni Paesi africani.