Natale, dalla Gran Bretagna gli auguri reali di Carlo e William con Kate

Sui profili social della Casa britannica sono state pubblicate le tradizionali cartoline per le Festività con i ritratti di famiglia. Per l'erede al trono la scelta è caduta su un più sobrio bianco e nero

Dopo gli auguri di famiglia dalla vacanza in Giordania o dalla campagna in tenuta estiva, stavolta i principi di Galles scelgono la formalità con un tocco casual. Dietro l'obiettivo non c'è Kate Middleton, ma un professionista che realizza un classico e allo stesso tempo tenero ritratto di famiglia, risalente comunque all'estate.

Charlotte, 8 anni, è seduta su una grande sedia al centro della foto e indossa jeans e camicia bianca proprio come mamma Kate. A completare il look, un paio di scarpe da tennis Bensimon, che la giovane principessa ha indossato in tante altre occasioni. Alla destra di Charlotte,il fratello Louis, 5 anni; alle spalle George, 10. I due principini indossano anche loro una camicia bianca; i pantaloni sono neri come quello di papà William.

Louis indossa lo stesso modello di scarpe da tennis della sorella, mentre George ai piedi ha quelle stringate come il padre. Un look elegante e studiato, sì, senza lustrini, paillettes e sfarzo. Molto casual, se si vuole, forse in risposta alle accuse mosse da Harry nella sua biografia "Spare".

Nei commenti degli utenti viene, infine, colta e messa in risalto l'impressionante somiglianza tra il sorriso di Charlotte e il padre William e il viso di George con la madre Kate.

Di tutt'altro tenero, la cartolina d'auguri di Re Carlo: impostata, sfarzosa, sontuosa, come gli conviene per il ruolo di sovrano che ricopre.