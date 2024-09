Musk: "Tra due anni le prime astronavi destinate a Marte"

"Le prime astronavi destinate a Marte saranno lanciate tra 2 anni, quando si aprirà la prossima finestra di trasferimento Terra-Marte". Lo scrive su X Elon Musk annunciando il piano di SpaceX. "Saranno senza equipaggio per testare l'affidabilità dell'atterraggio intatto su Marte. Se quegli atterraggi andranno bene, i primi voli con equipaggio su Marte avverranno tra 4 anni", aggiunge l'imprenditore. "Il tasso di volo crescerà esponenzialmente, con l'obiettivo di costruire una città autosufficiente in circa 20 anni". Servirà, spiega, essere multiplanetari, "poiché non avremo più tutte le nostre uova, letteralmente e metabolicamente, su un pianeta".