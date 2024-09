Usa 2024, Elon Musk: "Non raggiungeremo mai Marte se Kamala vince"

"Trump vuole una commissione governativa sull'efficienza, per consentire che vengano fatte grandi cose, Kamala no" - ha concluso Musk.

Notoriamente schierato con i repubblicani, il noto plurimiliardario si dice sicuro che una vittoria dell'attuale vicepresidente degli Stati Uniti nonché candidata per i Dem - Kamala Harris - comprometterebbe il progetto di inviare tra due anni le prime astronavi su Marte. L'obbiettivo nel lungo termine sarebbe quello creare una città autosufficiente in un ventennio.