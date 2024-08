Mummia urlante, svelato l'enigma dopo millenni

La donna non fu imbalsamata in modo sbagliato, come in molti hanno supposto in questi anni a causa della sua espressione. Per lei furono previsti tutti gli onori. La sua pelle era stata cosparsa di ginepro e incenso, materiali costosi che dovevano essere importati rispettivamente dal Mediterraneo orientale e dall'Africa orientale o dall'Arabia meridionale. I suoi capelli naturali erano stati tinti con henné e ginepro. La lunga parrucca, realizzata con fibre di palma da datteri, era stata trattata con cristalli di quarzo, magnetite e albite, probabilmente per irrigidire i capelli e conferire loro il colore nero simbolo di giovinezza. Non fu dunque un'imbalsamazione poco accurata a conferirle quel volto, ma il fatto che la donna morì effettivamente urlando.