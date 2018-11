Mozambico, attacco jihadista in un villaggio: almeno 12 morti

Dodici persone sono state uccise nel nord del Mozambico durante un attacco condotto da islamisti. Venerdì all'alba "è stato compiuto un attacco in un villaggio nel distretto di Nangane, in un'area dove le forze di sicurezza non stavano pattugliando. "Tra le vittime ci sono anche donne e bambini", ha riferito un agente di polizia della provincia di Cabo Delgado.