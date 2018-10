Mosca: "Usa stanno pianificando incremento armi nucleari"

Secondo la Russia gli Stati Uniti stanno aumentando il ruolo delle armi nucleari nella loro pianificazione militare come parte di una campagna dell'amministrazione Trump per assicurare "la superiorità militare degli Usa sul resto del mondo". Lo ha detto Andrey Belousov, vicedirettore del Dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo.