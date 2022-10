Mosca: "Legittimo colpire i satelliti se usati per l'Ucraina"

Mosca avvisa Stati Uniti e loro alleati.

"I satelliti commerciali potrebbero diventare obiettivi legittimi se venissero coinvolti nella guerra in Ucraina" ha detto il vicedirettore del dipartimento per la non proliferazione e il controllo degli armamenti del ministero degli Esteri russo, Konstantin Vorontsov. "Le infrastrutture quasi-civili possono essere un obiettivo legittimo per un attacco di rappresaglia" ha affermato, secondo quanto riporta il "Guardian".