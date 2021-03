Mosca, nessun confronto Putin-Biden: "Usa non disponibili"

IPA

Il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha spiegato che in giornata non è previsto nessun contatto tra Vladimir Putin e il presidente Usa Joe Biden poiché non vi è "nessuna disponibilità da parte degli Usa". Putin aveva offerto a Biden un confronto "aperto", da trasmettere "live", venerdì scorso o questo lunedì, dopo il suo weekend all'aria aperta.