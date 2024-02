Mosca: "Dalla vedova di Navalny accuse infondate a Putin"

"Non facciamo commenti e dato che Yulia Navalnaya è "rimasta vedova pochi giorni fa, non intendo aggiungere altro", ha affermato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov

Yulia Navalnaya aveva dichiarato in un video che è stato Putin a uccidere suo marito. "Non facciamo commenti e dato che Yulia Navalnaya è "rimasta vedova pochi giorni fa, non intendo commentare", ha aggiunto.

Tgcom24

Gli appelli dell'alto rappresentante Ue per la politica estera Josep Borrell per una "indagine internazionale indipendente" sulla morte del leader dell'opposizione russa Aleksei Navalny non sono accettabili per Mosca, ha inoltre affermato Peskov, citato dalla Ria Novosti. Lunedì Borrell aveva sottolineato che Mosca dovrebbe consentire un'indagine internazionale sulla morte di Navalny, nonostante il governo affermi che si tratta di un affare interno del Paese. "Non accettiamo affatto tali richieste, soprattutto da parte del signor Borrell", ha ribadito Peskov in un briefing alla stampa.