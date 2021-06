Mosca: "L'ambasciatore russo tornerà negli Usa la settimana prossima"

L'episodio che portò al ritiro dell'ambasciatore russo - Mosca aveva convocato il suo ambasciatore per consultazioni il 17 marzo, per analizzare le relazioni bilaterali russo-americane e per valutare le misure da adottare dopo alcune dichiarazioni rese da Joe Biden. In particolare, il caporedattore di Abc News, George Stephanopolous, aveva chiesto al presidente Usa se pensasse che Vladimir Putin fosse un killer. E Biden aveva replicato: "Sì, lo penso" in riferimento al sospetto uso di armi chimiche e biologiche da parte di Mosca. In particolare le accuse erano legate a episodi di avvelenamento da gas nervino, come il caso Skripal e la vicenda Navalny.

In relazione a quanto accaduto all'epoca, Putin ha detto, dopo il vertice con Biden a Ginevra, che il presidente Usa gli ha "fornito una spiegazione che ho trovato soddisfacente". E ha aggiunto: "Ho visto di persona che Biden è una persona di grande esperienza".