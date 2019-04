Mosca avverte Twitter e Facebook: "Dati utenti in Russia o chiudete"

Twitter e Facebook hanno nove mesi di tempo per portare in Russia i dati degli utenti russi come previsto da una controversa legge entrata in vigore nel 2015. Lo ha dichiarato Aleksandr Zharov, direttore di Roskomnadzor, l'agenzia che controlla le telecomunicazioni nel Paese, secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa Interfax. Zharov ha inoltre detto di sperare che le autorità russe non siano costretta a bloccare i due social.