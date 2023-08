Morte Prigozhin, il "giallo" del secondo aereo atterrato a Mosca | A bordo il leader della Wagner?

Il jet, a differenza del primo caduto tra Mosca e San Pietroburgo, è arrivato nella capitale russa. Secondo il Daily Mail, potrebbe essere una messinscena per permettere al leader della Wagner di sparire

Ma c'è chi avanza dubbi e ipotizza che il tutto sia stata una messinscena per permettere a Prigozhin di scomparire e, nello stesso tempo, a Putin di dimostrare di essere ancora in grado di punire i traditori. Un secondo aereo, sempre della Wagner, è atterrato infatti nella capitale russa e, secondo alcuni media, a bordo poteva esserci proprio Prigozhin. Per avere la certezza dell'identità dei cadaveri si dovrà comunque aspettare l'esame del Dna.

In Russia l ' aereo precipitato nella regione di Tver, tra Mosca e San Pietroburgo aveva a bordo il fondatore della Wagner, Evgeny Prigozhin , e il suo vice, entrambi morti.

Secondo il Daily Mail, infatti, il secondo aereo, appartenente alla Wagner, è stato visto sui radar volare sopra la stessa regione di Tzer. Sempre il quotidiano britannico, ricorda che Prigozhin non sarebbe nuovo a questo di tipo di finzione: fu già dichiarato ufficialmente morto in Africa nel 2019. Riapparve poi prima della guerra in Ucraina.