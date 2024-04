Morte Navalny, il patriarca Kirill sospende il prete che celebrò la commemorazione

Il sacerdote Dmitry Safronov, sulla tomba dell'oppositore 40 giorni dopo il suo decesso, per tre anni non potrà impartire benedizioni, indossare la tonaca e portare la croce

Nel decreto del Patriarca non si spiega perché abbia sospeso Safronov dal condurre le funzioni religiose. Sul sito web del Patriarcato di Mosca della Chiesa ortodossa, infatti, viene semplicemente annunciata la decisione del patriarca, sottolineando che Safronov - degradato a una carica inferiore - presterà ora servizio nella chiesa di San Pimen il Grande a Nove Vorotnik, a Mosca.

Dopo i tre anni "verrà presa una decisione sulla possibilità del suo ulteriore servizio sacerdotale”, si legge nella nota.

Il sacerdote, 40 giorni dopo il decesso di Navalny (morto il 16 febbraio in una colonia penale), guidò una commemorazione in sua memoria, osservando un rito religioso di grande importanza nel cristianesimo ortodosso orientale.

Anche prima del funerale del dissidente anti-Putin, Safronov si era esposto in prima linea, chiedendo pubblicamente alle autorità di consegnare il corpo di Navalny alla madre, dato che i funzionari esitarono per nove giorni nel farlo. Firmò anche un appello per la restituzione della salma alla famiglia.