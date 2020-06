Morte Floyd, il figlio: "Toccato dall'affetto, ma niente violenze"

Quincy Mason Floyd, uno dei figli dell'afroamericano morto durante un'operazione di fermo a Minneapolis, si è detto "toccato dall'affetto" che la popolazione americana sta mostrando per il padre. Il giovane ha però lanciato un appello ad evitare ogni forma di violenza. Quincy Mason non vedeva il padre da anni: "Non lo avevo riconosciuto fino a quando non me lo ha detto mia mamma", ha raccontato.