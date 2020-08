Monte Rosa, due giorni in un crepaccio: salva un'escursionista

Con un paio di pantaloncini e senza attrezzatura adeguata, un'escursionista russa residente in Germania è sopravvissuta due giorni e due notti in un crepaccio profondo oltre 10 metri sul versante svizzero del massiccio del Monte Rosa. E' caduta mentre procedeva da sola e nessuno la cercava, dal momento che non era stato dato alcun allarme. A trovarla in modo fortuito, dice la scuola di volo Air Zermatt, sono stati alcuni alpinisti di passaggio.