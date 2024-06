Precipita sul Monte Bianco, morto alpinista polacco

Un alpinista, di nazionalità polacca, è morto giovedì mentre affrontava la via normale francese di ascesa al Monte Bianco. L'incidente è avvenuto nel canale del Gouter. "Si è trattato di una scivolata, l'alpinista era da solo e il corpo si è fermato più in basso", hanno spiegato i soccorritori intervenuti sul posto in elicottero. La zona, a oltre 3.000 metri di quota, è nota per i diversi incidenti che si verificano ogni anno a causa di passaggi delicati e della caduta di frane e slavine.