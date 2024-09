Alpinisti bloccati sul Monte Bianco, soccorsi difficili

Due alpinisti sono bloccati poco sotto la vetta del Monte Bianco, lungo la via normale francese del Goûter. Hanno richiesto l'intervento di soccorso riferendo di essere bloccati e in possibile rischio di ipotermia. La chiamata è stata ricevuta dalle autoritò d'Oltralpe. Un primo tentativo dei soccorritori francesi ha avuto esito negativo. E' quindi stato chiamato il Soccorso alpino valdostano: anche in questo caso il maltempo in alto quota ha reso impossibile l'intervento in elicottero.