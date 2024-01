Monaco, in migliaia in piazza contro l'estrema destra: protesta interrotta per affluenza record

La Baviera è una regione conservatrice in cui, come emerso dalle elezioni regionali di ottobre, quasi sette elettori su dieci hanno votato per partiti conservatori (come la Csu, che ha raccolto il 37,0%), di centro-destra (i "liberi elettori", 15,8%) o estremisti (l'Afd scelta dal 14,6% dei votanti).

Le altre manifestazioni

Ci sono state manifestazioni anche a Colonia, Brema e Dresda. A livello nazionale decine di migliaia di persone sono scese in piazza ancora una volta per la democrazia e contro l'estremismo di destra. A Monaco dopo i colloqui tra la polizia, i vigili del fuoco e la direzione della manifestazione, si è deciso di annullare l'evento, come riporta Tagesschau. A Colonia, secondo un portavoce della polizia, "sicuramente diverse decine di migliaia di persone" si sono radunate ai raduni a Deutz e nel centro della città. In un primo momento non è stato possibile precisare ulteriormente il numero dei partecipanti, ma la folla era, come previsto, enorme. Gli organizzatori hanno parlato di un picco di 70.000 partecipanti - il portavoce della polizia ha descritto la stima nel pomeriggio come "non irrealistica", aggiungendo che l'evento si è svolto senza intoppi. Secondo le stime della polizia, anche a Brema si sono radunate tra le 35.000 e le 40.000 persone.