Monaco, morte del cugino del principe Alberto II: fermato un uomo

Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine de Massy non si era fatto vedere alla tavola del tradizionale pranzo di mezzogiorno della domenica. Preoccupati per la sua assenza, i parenti si sono rivolti alla polizia, che ha avviato delle ricerche. Qualche ora più tardi, il corpo senza vita del 29enne è stato trovato in un parco lungo il boulevard du Larvotto, dietro la Villa Sauber. Un'inchiesta è stata aperta per cercare le cause della morte. La coppia regnante, il principe Alberto II e la principessa Charlène, hanno espresso la loro "tristezza" all'annuncio della tragica morte del giovane.