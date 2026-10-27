Monaco, morte del cugino del principe Alberto II: fermato un uomo

Per la morte del cugino del principe Alberto II di Monaco, il 29enne Antoine de Massy, lunedì mattina, è stato fermato e interrogato dagli inquirenti un uomo. Le telecamere di sorveglianza - riporta il quotidiano locale Monaco-Matin - lo avrebbero filmato mentre era nel parco in cui è stato ritrovato domenica sera il corpo del 29enne, a poca distanza dal cadavere. Lunedì sera, il fermo è stato prorogato di 24 ore.
Il caso
Figlio del barone Christian de Massy e di Cécile Gelabale, Antoine de Massy non si era fatto vedere alla tavola del tradizionale pranzo di mezzogiorno della domenica. Preoccupati per la sua assenza, i parenti si sono rivolti alla polizia, che ha avviato delle ricerche. Qualche ora più tardi, il corpo senza vita del 29enne è stato trovato in un parco lungo il boulevard du Larvotto, dietro la Villa Sauber. Un'inchiesta è stata aperta per cercare le cause della morte. La coppia regnante, il principe Alberto II e la principessa Charlène, hanno espresso la loro "tristezza" all'annuncio della tragica morte del giovane.