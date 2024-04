Monaco, espone un suo disegno tra le opere in mostra: licenziato dal museo

L’episodio è avvenuto nella Pinakothek der Moderne. Il dipendente ha detto che sperava in una sua svolta artistica. Ora, oltre ad aver perso il lavoro, è indagato per danni

Così tra Picasso e Ernst Ludwig Kirchner è sbucata questa tela "inedita" che non di certo passata inosservata. Un azzardo che però gli è costato caro.

Nella Pinakothek der moderne di Monaco, il più grande Museo d'arte moderna e contemporanea internazionale in Germania, un dipendente ha deciso di esporre un proprio disegno tra le opere in mostra.

Leggi Anche Gli Uffizi sono il miglior museo italiano al mondo, e tra i primi 20 del pianeta

Tgcom24

L'uomo è stato licenziato - I fatti risalgono a fine febbraio. Una portavoce del museo, Tine Nehler, contattata dal Washington Post, ha spiegato che a volte i dipendenti possono avere un "alto livello di identificazione con il loro luogo di lavoro". Tuttavia, ha aggiunto, "devono rispettare la sicurezza e non devono mettere a rischio beni culturali di valore". L'uomo è stato licenziato e la sua creazione è stata rimossa

Sperava in una svolta artistica - La polizia tedesca sta indagando sull'uomo per danni alla proprietà: ha praticato dei fori nel muro per appendere il disegno. Il dipendente, secondo i media tedeschi, ha detto che sperava che fosse la sua "svolta artistica".