Molestie, Cuomo: "Comportamenti indelicati, ma non volevo sedurre" 

Dopo le nuove accuse di molestie sessuali da parte di ex collaboratrici, il governatore dello Stato di New York, Andrew Cuomo, ammette di aver avuto comportamenti "privi di tatto" che potrebbero essere stati "interpretati come un tentativo di seduzione", mentre erano solamente un tentativo di essere "spiritoso". Cuomo ribadisce di non aver mai toccato in maniera inappropriata le accusatrici e assicura la piena cooperazione con le indagini.