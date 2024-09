Francia, tradisce marito con il prete che ha celebrato le nozze tre mesi prima

Chi non si dà pace in questa vicenda è il marito della donna. Ai giornali francesi ha raccontato che rimarrà "traumatizzato a vita" per quello che è successo con l'insospettabile prete. "Sono una persona molto religiosa. Ho persino un tatuaggio della Vergine Maria sull’avambraccio sinistro. Vivevo con mia moglie da 17 anni. Abbiamo cresciuto insieme due figli, tra cui una avuta insieme. Mi sono risposato in chiesa tre mesi fa. Non avrei mai potuto immaginare che sarebbe successo quello che è successo", ha detto.