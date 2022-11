Missile su Polonia, Eliseo esorta a prudenza: non possiamo sbagliare

La Francia invita alla prudenza, sollecitando un'indagine sul missile caduto su un villaggio polacco al confine con l'Ucraina.

"Dobbiamo guardare i fatti in modo molto preciso. È una questione su cui non si può sbagliare. Vista la posta in gioco è logico affrontare la questione con la massima prudenza", ha fatto sapere l'Eliseo, citato dalla France presse.