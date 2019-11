Mini accordo Usa-Cina, l'incontro slitta a dicembre

Potrebbe slittare a dicembre la firma del mini accordo commerciale tra Usa e Cina. Lo riferisce la Reuters, secondo cui l'incontro tra Donald Trump e Xi Jinping potrebbe tenersi in Europa, probabilmente in Svizzera o in Svezia: il cambiamento della località si è reso necessario dopo la decisione del Cile di cancellare il vertice dell'Apec, dove era in programma il summit tra i due leader. Continuano le trattative sui termini dell'intesa.