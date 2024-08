Minaccia di uccidere Donald Trump, caccia all'uomo in Arizona

Un uomo avrebbe minacciato di uccidere l'ex presidente americano Donald Trump, poi si sarebbe reso irreperibile. Lo riportano diversi media americani, tra cui il New York Post e Fox News, parlando di una vera e propria caccia all'uomo in corso in Arizona. Il ricercato è il 66enne Ronald Lee Syrvud, già condannato per reati sessuali. Avrebbe minacciato di colpire Trump prima del suo comizio previsto proprio in Arizona.