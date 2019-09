Migranti, un barcone con 50 a bordo si ribalta al largo della Libia

Si è ribaltato un barcone con 50 migranti a bordo che stava navigando al largo delle coste della Libia. Lo riferisce l'Unhcr , aggiungendo che i soccorsi sono in viaggio per raggiungere il luogo dell'incidente. I partner dell'Agenzia Onu per i rifugiati sono pronti a dare ai profughi tutta l'assistenza medica e sanitaria necessaria dopo lo sbarco.

Un'altra barca con 56 a bordo in difficoltà - Una seconda barca con 56 persone a bordo è in difficoltà al largo delle coste libiche. Lo rende noto Alarm Phone. "Le persone a bordo dicono che stanno imbarcando acqua e che varie persone, inclusi bambini sono andate fuoribordo. Temiamo che ci siano delle fatalità. Cos'altro deve succedere affinché le autorità si prendano responsabilità per la situazione?", si legge in un tweet.