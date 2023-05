Migranti, Ue: richieste di asilo solo se fatte alla frontiera

Sui migranti e la loro gestione si è espresso il commissario Ue Janusz Wojciechowski.

"La normativa di asilo riguarda solo le richieste fatte alla frontiera", ha detto a nome dell'esecutivo europeo in Plenaria nel dibattito sulla possibilità di esternalizzare rispetto all'Unione le procedure di asilo (cosa non prevista in base al nuovo Patto di migrazione proposto dalla Commissione). "Per questo servono dei partenariati rafforzati", ha aggiunto Wojciechowski.