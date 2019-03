Migranti, Trump vuole pagare Messico per rimpatrio clandestini

Benché in campagna elettorale avesse sostenuto che avrebbe fatto pagare al Messico il muro di confine, ora il presidente Usa, Donald Trump, sta valutando l'ipotesi di pagare il Paese confinante per riprendersi i migranti irregolari. In una recente nota inviata al Congresso, il governo avrebbe scritto che intende stanziare fondi per 20 milioni di dollari per aiutare il Messico a pagare aerei e bus necessari al rimpatrio di 17mila immigrati.