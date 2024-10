Migranti, terminati i centri in Albania: saranno operativi la prossima settimana

Si sono conclusi i lavori per i centri migranti in Albania sotto la giurisdizione italiana. Il sito di Gjader (quello di prima accoglienza al porto di Schengjin era già pronto) è stato consegnato mercoledì per i collaudi. Sono stati costruiti un centro per il trattenimento di richiedenti asilo (880 posti), un Cpr (144 posti) e un penitenziario (20 posti). Nel giro di una settimana le strutture apriranno per ospitare le prime persone da sottoporre alle procedure accelerate di frontiera.