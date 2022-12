Migranti, summit Ue verso il dibattito sui movimenti secondari

Potrebbero essere inseriti in agenda nel summit Ue di giovedì i movimenti secondari dei migranti, cioè gli spostamenti successivi al primo approdo.

Anche se l'argomento non è stato incluso nell'ultima bozza di conclusioni del Consiglio europeo di giovedì e non è ufficialmente in calendario, alcuni Paesi (Belgio, Olanda e Austria) hanno detto di voler porre il tema post primo approdo nell'ambito del capitolo del Vicinato meridionale. Da parte sua, l'Italia ha affermato che il tema va discusso come pacchetto unico: solidarietà, accoglienza nei Paesi di primo approdo e dimensione esterna.