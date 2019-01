Migranti Sea Watch, accordo Ue-Malta: distribuiti fra 8 Paesi, inclusa l'Italia | Salvini: "Non autorizzo alcun arrivo"

Il ministro dell'interno ha accusato gli alleati del M5s di non averlo avvertito della decisione di prendere parte delle persone soccorse dalle organizzazioni umanitarie: "Le scelte si condividono e le riunioni si fanno prima non dopo".



Salvini: "L'Europa cede ai ricatti di Ong e scafisti" - Il commissario europeo alla Migrazione, Dimitris Avramopoulos, ha lodato gli otto Paesi che partecipano all'accordo per la ridistribuzione, tra cui l'Italia, per "aver dimostrato reale solidarietà". Duro invece il commento del ministro dell'Interno, Matteo Salvini, che ha sottolineato: "L'Europa si propone di accogliere altri immigrati cedendo ai ricatti di scafisti e Ong e questo rischia di diventare un enorme problema".



Migranti redistribuiti in 8 Paesi - L'accordo raggiunto prevede lo sbarco dei 49 a Malta per poi procedere con la successiva redistribuzione in otto Paesi Ue, fra cui l'Italia: Germania, Francia, Portogallo, Irlanda, Romania, Lussemburgo, Olanda e, appunto, Italia.



Germania accoglierà 60 migranti - La Germania accoglierà 60 migranti nell'ambito dell'accordo raggiunto sui profughi. Lo ha affermato un portavoce del ministro dell'Interno. Il governo ha quindi ribadito che si tratta di un impegno assunto in via eccezionale e che "bisogna trovare un meccanismo duraturo" a livello europeo sui salvataggi in mare.



Sea Watch: "L'Ue rilascia i suoi 49 ostaggi" - Immediato, su Twitter, è arrivato il commento della ong Sea Watch: "- "L'Unione europea rilascia i suoi 49 ostaggi. "Dopo 19 giorni in mare i nostri ospiti hanno trovato finalmente un porto sicuro. E' una testimonianza di fallimento dello Stato, la politica non dovrebbe mai essere fatta a spese dei bisognosi. Grazie a tutti quelli che erano con noi in questi giorni", è scritto nella nota.



Commissario Ue per le Migrazioni: "Elogio Malta" - "Sono felice che i nostri sforzi per far sbarcare i migranti a Malta abbiano portato risultati e che tutti coloro che sono a bordo vengono sbarcati adesso. Elogio Malta per avere consentito questo sbarco e gli Stati membri che hanno mostrato solidarietà attiva accettando i migranti": così su Twitter il il Commissario Ue per le Migrazioni, Dimitris Avramopoulos, ha commentato l'intesa per lo sbarco e la redistribuzione dei 49 migranti.