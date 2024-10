Migranti, partito il primo gruppo su una nave della Marina verso i centri in Albania

Il centro di Shengjin è sottoposto a forti misure di sicurezza, in modo che le persone che saranno ospitate nella struttura non si allontanino senza autorizzazione. Sono stati inoltre allestiti anche gli uffici per le interviste cui i migranti saranno sottoposti per avviare l'esame delle domande di asilo. Il protocollo prevede che i migranti arriveranno nel centro di Shengjin per eseguire le prime pratiche, e successivamente saranno trasferiti a Gjader. Questa seconda struttura, simile per attività a un Centro di permanenza per i rimpatri (Cpr), ospiterà tutti coloro che, dopo l'esame della domanda di asilo nel centro di Shengjin, saranno ritenuti idonei.