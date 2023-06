Migranti, Piantedosi: "Le partenze rallentano, ora sostenere la Tunisia" | Vertice Meloni-von der Leyen a Tunisi

Sul tema migranti il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, sottolinea come si assista già a un "rallentamento delle partenze".

Intanto Giorgia Meloni si reca di nuovo in Tunisia, insieme a Ursula von der Leyen, in cerca del via libera ai rimpatri. "Il viaggio del premier insieme alla presidente della Commissione europea dimostra la leadership italiana in Ue sui temi migratori e nei rapporti con i Paesi terzi. In Tunisia si decide la vera sfida dell'Ue: la cooperazione allo sviluppo con i Paesi africani da cui originano e transitano i flussi".