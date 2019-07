Migranti, ong Mediterranea: "Salvate 54 persone, ora un porto sicuro" | Salvini: "Facciano rotta verso la Tunisia"

"Felici di aver strappato 54 vite umane all'inferno della Libia. Adesso serve subito un porto sicuro". Lo scrive su Twitter l'ong Mediterranea, annunciando di aver salvato i migranti in difficoltà avvistati su un gommone in zona Sar libica. "Tutti i 54 naufraghi si trovano adesso a bordo di Alex Mediterranea", spiega la ong. Per il vicepremier Matteo Salvini l'imbarcazione di Mediterranea deve "far rotta verso la Tunisia".